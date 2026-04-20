今回は、小4の娘に「勉強しろ」とうるさい夫に、妻が反撃したエピソードを紹介します。「俺は子どもの頃勉強ができたぞ」と偉そうな夫だけど…「うちは夫婦共働きですが、家事も育児もほぼ全部私の担当です。ただ最近夫は小4の娘の成績に、やたら口出しするようになりました。『もっと勉強しろよ』と娘に言ってきて、偉そうでモヤモヤしていました。そんなある日、娘が夫に『じゃあパパは小4の頃、成績良かったの？』と聞いたら、