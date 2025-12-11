昨季までのコビー・メイヌーは成績が低迷するマンチェスター・ユナイテッドでクラブの未来を背負う存在として期待されてきた。しかしルーベン・アモリム監督の体制が本格始動した今季は出場機会が激減し、プレミアリーグでの先発出場がまだない。現在では今冬でのレンタル移籍が噂されている状態だ。



20歳のメイヌーの扱いをめぐって多くの議論が交わされているが、インフルエンサー兼モデルであり、兄のジョーダン・メイヌーがマンチェスター・Uに抗議したことを『Daily mail』が伝えた。ジョーダンは60万人を超えるフォロワーをもつ『Instagram』アカウントに「Free Kobbie Mainoo」と書かれた黒のTシャツを着た写真をストーリーに投稿。同メディアは「もっと弟を使え」というメッセージだと解釈している。



メイヌー本人は今冬の移籍市場でのローン移籍をクラブに希望していると報じられており、イタリアのナポリや、ドイツのバイエルン・ミュンヘンといった国外へのローン移籍が噂されてきた。イングランド代表にも選ばれた俊英はどのようなキャリアを歩むのだろうか。



