12月15日、堂本光一と堂本剛によるデュオ「DOMOTO」（旧・KinKi Kids、以下キンキ）が、音楽番組『CDTVライブ! ライブ!』（TBS系）に出演した。圧巻のパフォーマンスを見せたが、この日の剛の “髪型” にも注目が集まった。

午後6時半から3時間半にわたって放送された同番組。今回は「クリスマス LOVE SONG Fes.」と題し、クリスマスにスポットを当てる企画だった。

「DOMOTOは『愛のかたまり』を歌唱しました。キンキ時代から人気の楽曲ですが、12月3日に歌詞の一部を変更し、7月のDOMOTO改名後、初のデジタルシングルとしてリリースされたのです。番組の『みんなが選んだクリスマスに聴きたいラブソング』コーナーで歌われました」（スポーツ紙記者）

光一と剛による、息のあったパフォーマンスに魅了されたファンも多かったことだろう。一方で、放送後のXでは

《剛さん今日は髪型違う!!》

《剛くんの髪型がクルクルじゃなかった…》

《ファンミ1日目と髪型ちがう!》

など、剛の髪型に注目する声が聞かれていた。DOMOTOは12月13・14日に、さいたまスーパーアリーナでファンミーティングを開催したが、剛のヘアスタイルの違いが注目されたようだ。

「ファンミーティングを訪れた観客のレポートによれば、剛さんは前髪を下ろした、明るめの茶髪パーマだったそうです。『CDTV』放送当日の15日昼には、剛さんのInstagramのストーリーズでパーマをかけた写真がアップされ、番組にもこの髪型で登場するのではないかと予想するファンも多かったのです。

ところが、番組での剛さんは前髪を分けたストレートスタイルだったため、多くの人が違いに気づきました。今回のファンミーティングは、改名後初の開催だったため、記念すべきイベントで直接、会いに来てくれたファンへ真っ先に “激変ヘア” を披露したのかもしれません」（芸能担当記者）

ストーリーズにアップされた写真は24時間で消えたが、『CDTV』放送翌日の16日、剛は同じ写真をInstagramに投稿。より多くの人に茶髪パーマ姿が認知されることになった。かねてから、剛の髪型はトレンドを先取りしていた。

「キンキ時代から通算して30年にわたる芸能生活のなかで、剛さんはロン毛やモヒカンなど、さまざまな髪型を披露してきました。

2000年代には、左側が長め、右側が短めのやや奇抜なアシメスタイルをいち早く取り入れ、その後、アシメがブームになるなど、ファッションリーダーぶりが支持されました。

2024年に『ももいろクローバーZ』の百田夏菜子さんと結婚した剛さんですが、現在も、髪型や服装が注目されることが多く、影響力の大きさは健在のようです」（同前）

2025年でCDデビュー28周年を迎えたDOMOTO。デュオの活動とともに、剛のヘアスタイルにもますます熱い視線が向けられそうだ。