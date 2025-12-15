ドリムアーツが２５年１２月期業績予想及び配当予想を上方修正 ドリムアーツが２５年１２月期業績予想及び配当予想を上方修正

ドリーム・アーツ<4811.T>がこの日の取引終了後、２５年１２月期の連結業績予想について、売上高を５６億円から５６億５０００万円（前期比１２．３％増）へ、営業利益を７億７８００万円から９億６２００万円（同２４．５％増）へ、純利益を６億５００万円から７億２６００万円（同３１．８％増）へ上方修正し、あわせて期末一括配当予想を４０円から５４円（前期実績４０円）へ引き上げた。



ライセンス販売が計画を大幅に超過し、メンテナンス契約も想定以上に維持されているため、オンプレミス事業の売上高予想を引き上げるほか、クラウド移行プロジェクトや大型案件の導入支援サービスが順調に推移したことでプロフェッショナルサービス事業も計画を上回る見通し。また、インフラコストの抑制に加え、ＳｍａｒｔＤＢへの開発投資を積極化した結果、ソフトウェア資産計上額が増加し原価が減少したことなども寄与する。



出所：MINKABU PRESS