吸い込まれるような大きな瞳が、スタジオの照明を浴びてキラキラと輝いている。

12月11日に放送された『あしたが変わるトリセツショー』（NHK総合）。鮮やかなオレンジのトップスを身に纏い、番組を進行するMCの石原さとみ（38）は、この日も絶好調だった。家庭を持ち、母となった現在もなお、そのオーラは衰えるどころか、より一層の深みを帯びて視聴者を魅了し続けている。

「やはり、彼女は別格ですよ」

そう語るのは、芸能プロ関係者だ。

「石原さんは、2020年に一般男性と結婚し、2022年に第1子、そして今年5月に第2子を出産。今年10月には産後初めて公の場に姿を現すなど、驚異的なスピードで仕事復帰を果たしています。育児と女優業の両立は並大抵のことではありません。

その背景には、間違いなく旦那さんとの強固な協力関係があるのでしょう。2022年の夏には、ベビーカーを押す旦那さんに石原さんが手を絡める姿や写真撮影を楽しむ姿なども目撃されており、相性はピッタリなのではないでしょうか」

その夫は、結婚発表時こそ「一般の方」と紹介されたが、それは単に"タレントやスポーツ選手ではない"ということに過ぎない。東大を卒業し、新卒で外資系金融機関に入社した超エリート。2020年の『女性セブン』によれば、小泉進次郎氏似の爽やかなイケメンで、石原との交際以前には有名ファッション誌に登場した過去もあるという。

そんな夫は、妻がNHKの番組に出演していたその同日、ビジネス界を揺るがす巨大な渦の中心にいたのである。ある金融関係者が語る。

「あの日、印刷・広告大手の『ラクスル』が1200億円規模のMBOを発表しました。MBOとは、『経営陣サイドが株主から株を買い戻して、上場を廃止する』こと。株主の顔色をうかがう必要がなくなるので、より自由かつ大胆な経営改革が可能になるのです。

今回のケースでは、世界的な投資ファンドがスポンサーとなってまず株を買い付け、その後に経営陣が公開買い付け会社を通じて再出資する。その実務と責任を背負うメンバーとして、石原さんの旦那さんが名を連ねていたのです。1000億円を超える案件を任されるのは、金融マンの中でもほんの一握りのスーパーエリートだけ。

2023年には社員全体の1％ほどしか就くことのできない幹部職に昇進し、複数の企業で社外取締役も務めているので年収はかなりの額になっているのでは」

石原が選んだのは「地味にスゴイ」どころか「とてつもなくスゴイ」パートナーだったということか──。