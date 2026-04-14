牛丼チェーン「すき家」は、きょう14日から『シャキうま塩野菜牛丼』の販売を開始し、石原さとみの新ビジュアルを公開した。【写真】すき家『おんたまシャキうま塩野菜牛丼』『シャキうま塩野菜牛丼』は、ごはんが進む味わいの牛肉とおかずを一杯の丼で楽しめる、すき家の新提案“あいもり”牛丼となる。牛肉とおかずをごはんの上に別々に盛り付けることで、一杯で何度も楽しめる商品に仕上げた。ごはんの上にすき家秘伝のタ