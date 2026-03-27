元カリスマキャバ嬢で実業家、インフルエンサーの「進撃のノア」さん（31）が2026年3月25日にインスタグラムで着物姿を披露し、「お綺麗過ぎる」などと絶賛されている。31歳バースデーイベントでのひとコマノアさんはインスタで、写真4枚にわたり着物姿を披露した。まとめ上げた髪に大きな白い花の飾りをつけ、着物は黒地に花柄、金の帯を締めるなどしてゴージャスな雰囲気が漂っている。投稿文では「本当にいつもありがとう」と伝