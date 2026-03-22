今月14日からスタートした吉野家の新CMが反響を呼んでいる。木村拓哉（53）をキャスティングしたことにSNSでは《キムタク、吉野家なんて行かないっしょ》《ミスマッチ感、ハンパねぇ…》などといった、両者の親和性の薄さを指摘する声が多く聞かれた。【写真】木村拓哉の“気遣い”も〈老害〉呼ばわり…Snow Manのアルバム“受け取り拒否”が物議でファン分裂？CMでは勢いよく吉牛をかき込む姿を見せる木村だが、違和感が出る