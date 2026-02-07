「お兄ちゃん（木村）と洋服を作りたい」背中がパックリと開いた黒いセーターに真っ赤なロングスカート姿で、笑顔で会場に手を振っているのは俳優の石原さとみ（39）だ。１月27日、都内で株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ「エムット」の新テレビCM発表会が行われ、石原と木村拓哉（53）、水上恒司（26）が登壇した。「今回の発表会は、昨年６月に開始された新金融サービスブランド『エムット』のCM第２弾で、３人は第１弾