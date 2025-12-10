日本テレビ系の昼の情報バラエティー番組「ヒルナンデス！」が来春終了すると、12月6日配信のWEB版「女性自身」が報じた。2011年3月にスタートした同番組は、ウッチャンナンチャンの“ナンチャン”こと南原清隆（60）がMCを務め、14年続いている。報道では、9月には南原に番組終了が伝えられたというが、事実であれば、地上波でナンチャンを見る機会は一気に減りそうだ。

実際、このタイミングでウッチャンナンチャンの復活特番が続々と発表された。12月29日にはTBS系「ウンナン極限ネタバトル！ザ・イロモネア 笑わせたら100万円」が放送され、26年1月2日には放送開始30周年を迎えたTBS系バラエティー番組「ウンナンの気分は上々。ご無沙汰しておりましたSP」が14年ぶりに復活する。

さらに26年1月12日には、テレビ朝日系「炎のチャレンジャー」も特番として復活。南原はtimeleszの菊池風磨（30）とMCを務める。

いずれもウッチャンナンチャンの90年代から2000年代前半の人気番組の復活特番だが、「炎の――」については、相方の内村光良（61）が不在の中での放送となり、コンビのファンからは疑問の声も上がっている。

「南原さんの年末年始の急激な露出が話題になっています。今後はこのまま芸能活動をセーブするのではないかと心配する声が上がっているのです。先の報道ではギャラの高さが指摘されていましたが、番組制作のコストカットの面で南原さんに新規でメインMCも起用しづらい状況。ヒルナンデス以外のレギュラーでは、98年からナビゲーターを務めるテレビ朝日系『GET SPORTS』も最近は南原さんが出演しない回も見られ、フジテレビ系『ネタパレ』は関東ローカル番組に降格しましたからね」（テレビ制作会社関係者）

■南原はトーク番組で「解散を考えたのは1回」と答え

一方、相方の内村は、2003年に自身の不倫騒動で姿を消していた時期があるが、現在は日本テレビ系の「スクール革命！」「世界の果てまでイッテQ！」などメインMC番組は継続中。コンビ内格差が指摘されるが、気になるのは長年「不仲説」がくすぶる南原との関係だろう。

「南原さんは昨年ゲスト出演したトーク番組で、20歳の頃に一度だけ、内村さんに解散の相談をしたと明かしていました。内村さんの騒動前後の2000年代前半から、南原さんは落語や狂言などのほか、スポーツ系の番組にも力を入れていました。内村さんはバラエティーの世界で単独での活動が中心。そのため、長年不仲説が出ていました。ただ、本当に不仲や価値観の違いが埋まらない状況なら、すでに解散しているでしょう。出川哲朗さんや勝俣州和さんら“共通の仲間”たちを通した交流もSNSで見られますし、昨年の還暦を迎えたあたりから、数十年ぶりに特番で共演する機会が増えています。このご時世、レギュラーは難しくても、単発でコンビとしての活動は増えるかもしれません」（芸能ライター）

ナンチャンの今後にも注目だ。

