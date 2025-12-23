2002〜2007年に放送され、さまざまなスポーツの超一流の奥義を深堀りしてきた伝説のスポーツバラエティ番組『ナンだ!?』が、18年ぶりに復活。2026年1月4日（日）、引き続き南原清隆をMCに『プロ野球史上最強ってナンだ!?』が放送される。今回紐解くテーマは「プロ野球史上最強ってナンだ!?」。全12球団を代表する野球大好き芸能人が集結し、チーム愛＆野球愛を熱烈プレゼン。球史に名を刻む名チームの時代を超えた“夢の対決”が展