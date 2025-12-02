「面白いと思ったこと一度もない」永野、“人を傷つけない”人気芸人を名指しで批判

12月1日（月）放送の『くりぃむナンタラ』では、ずん・飯尾和樹に関するクイズを出題し、正解者に飯尾が自腹で賞金を支払う「飯尾謝罪パーティー」が放送された。

【映像】永野、芸風が真逆な56歳人気芸人を名指しで批判

昨年放送された「ずん飯尾のスペア選手権」でスベりすぎて迷惑をかけた飯尾が、その失態を謝罪するために開催されたこの企画。飯尾に関する簡単なクイズに答え、正解すればトランプを引いて現金を獲得できるというルールだ。

ただし、スペードを引いた場合は、賞金の代わりに飯尾のギャグを自分にだけ披露してもらえるという「ご褒美」がプレゼントされる。

このルールにパネラーの永野がさっそく不満を言いだした。

「いらない！いらない！苦痛です。僕、飯尾さんのギャグ好きじゃないです。面白くないんで」

直球過ぎる物言いに飯尾も苦笑いするしかない。

舌鋒鋭い毒舌やキレ芸を持ち味とする永野にとって、“誰も傷つけない”穏やかな芸風の飯尾は受け付けないのか。「人柄だけは好きですけど、面白いと思ったこと一度もないです」ときっぱり断言し、スタジオを笑わせた。

飯尾に関するクイズは、飯尾の盟友でもあるキャイ〜ンのウド鈴木が作成。2人が大喧嘩した話など、知られざるエピソードが出題された。

しかし、すべての問題が超簡単な2択クイズだったため、パネラーたちは次々と正解を叩き出し、そのたびに飯尾は自腹で賞金を支払わされる羽目になる。

そんななか、飯尾の下積み時代のエピソードとして「飯尾が芸人仲間たちをおなかいっぱい食べさせたいと買ってきたものは？」という問題が出題された。

選択肢は、A「マックの100円バーガーを40個」、B「一か八かの無銭飲食うどん」。あまりのわかりやすさに、飯尾は「どっちかの答えだったら、今俺ここにいないだろ！」と“へっぽこ出題者”ウドにキレる。

この問題を永野があっさり正解し、賞金を決めるトランプを引いた。

ところが、あろうことかスペードを引いてしまい、飯尾のギャグのプレゼントが決定！ しかもトランプの数字が10だったので、ギャグ10連発という悪夢のようなご褒美だ。

現金がもらえると期待していた永野は、この結果に心底がっかり。「一番嫌なんですよ僕。飯尾さんのギャグが」と本気で嫌がって抵抗していた。