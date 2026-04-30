父の日が近づいたら、親孝行のきっかけに。霧島酒造のお酒で、お父さんと一緒に過ごす時間を

父の日が近づくと、「何か親孝行をしたい」と思う方は多いのではないでしょうか。ただ、毎年のこととなると、何を贈ればよいのか迷ってしまうものです…