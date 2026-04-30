家電チャンネル
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柔道家・角田夏実さんがアンバサダーに！ RGSが「シャドーAI」対策ができる情報漏洩対策ソリューション「SecureGo」を発表
RGS株式会社は新製品となる情報漏洩対策ソリューション「SecureGo（セキュアゴー）」の発表会を８月３日（月）に開催しました。発表会にはアンバサダ…
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パナソニックがメンズ美容領域を強化 「ラムダッシュ」シリーズ拡大で初の6枚刃モデルも登場
パナソニック株式会社はメンズ美容領域での強化に向け、メンズシェーバー「ラムダッシュ」をシリーズ拡大すると発表しました。■メンズ美容領域を強化…
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千駄木で天然水を活かした和菓子と冷茶を楽しむ「フレシャス×雨音茶寮」コラボの夏！
「FRECIOUS（フレシャス）」は、富士山の開発限界区域である標高約1,000m地点の地下から採水したナチュラルミネラルウォーターをウォーターサーバーで…
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丸の内エリアで“まちまるごと”楽しめる夏のイベント「MARUNOUCHI SUMMER FEST」開催中！
大手町・丸の内・有楽町エリア各所にて、子どもから大人まで “まちまるごと”楽しめる夏のイベント「MARUNOUCHI SUMMER FEST」が8月23日（日）まで開…
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カンロの人気商品を堪能！ キャンディの新たな魅力を体験できるカンロ「あめとグミしかない!?夏祭り」が大盛況
カンロ飴やピュレグミなどでおなじみのカンロ株式会社がキャンディの新たな魅力を体験できるイベントとして「あめとグミしかない!?夏祭り」を７月25日…
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「地域循環モデル」が動物園から始動！ 三菱化工機が川崎市と「夢見ヶ崎プロジェクト」をスタート
機械製造・エンジニアリングメーカーの三菱化工機株式会社は、川崎市と「川崎市における循環型社会の実現に関する連携協定」を締結。その第一弾として…
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近赤外線をブロック 酷暑時代に注目したい住友金属鉱山が開発の「SOLAMENT(R)（ソラメント）」
夏の暑さが本格化する季節がやってきました。紫外線に気をつけたいという人も多いだろうが、肌を刺すあのジリジリとした熱さの正体は、実は「近赤外線…
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ホテルシェフの技が一皿に！ 東京ドームホテル開業26周年を彩る美食ブッフェをチェック
東京ドームホテルは、開業26周年を記念した期間限定ブッフェ「アニバーサリーフェア〜シェフによる技の饗宴〜」を、3F スーパーダイニング「リラッサ…
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東京ドームホテルで極上の謎に挑戦！ 夜景も物語も味わう宿泊型リアル脱出ゲーム
東京ドームホテルで開催中なのが、宿泊型リアル脱出ゲーム『真夜中のミステリーウェディングからの脱出』。これは、実際にホテルに宿泊しながら謎を解…
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この夏はフットネイルも楽しみたい！ 「ジェルミーペタリー」から登場の夏コレクションをチェック
サロンに行く時間がなくても、気分転換にネイルは楽しみたい。そんな人にうれしいのが、貼ってライトで硬化するだけでサロンクオリティの仕上がりを目…
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父の日が近づいたら、親孝行のきっかけに。霧島酒造のお酒で、お父さんと一緒に過ごす時間を
父の日が近づくと、「何か親孝行をしたい」と思う方は多いのではないでしょうか。ただ、毎年のこととなると、何を贈ればよいのか迷ってしまうものです…
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年に一度の美しさを今年も！ 「ミラノコレクション２０２７」をチェック
カネボウ化粧品のプレミアムブランド「ミラノコレクション」から、「ミラノコレクション フェースアップパウダー２０２７」（1万450円※編集部調べ）…
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“見落とされる目の日焼けリスク”に着目し、眼鏡市場が「屋外で頑張るすべての人の目を守る」プロジェクトを始動
「眼鏡市場」を展開する株式会社メガネトップは、2026年6月3日（水）に「紫外線対策事業戦略発表会」を開催。新たな社会課題解決プロジェクト「一億総…
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水森亜土とコスメ・デ・ボーテが初コラボレーション レトロカワイイ！ネイルコレクションが6月22日(月)発売
株式会社コスメ・デ・ボーテは、世代を超えて愛される人気アーティスト・水森亜土とのコラボレーションによる限定ネイルコレクションを発売すると発表…
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4億円超えの「金塊おでん」が登場！ ダチョウ倶楽部、キンタロー。、純烈が登壇の「おたからや 新CM発表会」
株式会社いーふらんが展開する買取専門店「おたからや」は、2026年6月1日（月）より全国で放映開始となる新CMの公開を記念し、「おたからや 新CM発表…
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イタリアの家電ブランド「SMEG」東京ショールームがグランドオープン セレモニーにはアンバサダーのTAKAHIROも参加
イタリアの家電ブランド SMEGの日本初となるショールームが都内にオープン。グランドオープンセレモニーには、アンバサダーを務めるダンサーのTAKAHIR…
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俳優・楽駆やアバンギャルディも登場 ジョイフル50周年の創業祭メニュー「十勝若牛100％ダブルハンバーグ」を試食
ファミリーレストラン 「ジョイフル」 を展開する株式会社ジョイフル は、5月14日(木）「創業50周年「ジョイフルパーパス」策定記念発表会 」を開催…
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ニキビ・肌あれを防ぐ水感クリームが登場！「トワニーアンドミー アクアジュレハグ」
皮脂によるベタつきが気になるのに、肌の内側は乾いているように感じる・・・そんな肌状態のとき、スキンケア選びで悩む方は少なくありません。5月9日…
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Z 世代の約3割が入社半年で退職を検討！ 日本人事経営研究室が職場環境に関する調査を実施
入社してわずか数日で新入社員が突然退職する「超スピード退職」や、入社初日から退職代行サービスへの依頼が相次いでいるといったニュースを耳にした…
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体験パートナーに就任のHAGANEが生演奏！ イーセットジャパンがオンライン詐欺対策発表会を実施
セキュリティー企業ESET JAPANは、AIを活用したオンライン詐欺などへの対策について4月27日（月）に発表会を実施。発表会にはESET HOME セキュリティ…