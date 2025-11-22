コメの平均価格が高い状況がいまだに続いています。21日に発表された、全国のスーパーでのコメの平均価格は4260円。過去最高値となった前の週より56円安くなったものの、依然、高額となっています。なぜ、高騰が続いているのでしょうか。

■新米は4000円台 スーパーでも売れ行き低迷

都内のスーパーに並んだ新米。価格はどれも4000円台です。

客（50代）

「全然安くならないですね。でも新米は食べたいので、いつも見てるんですけど」

高騰するコメ。売れ行きは低迷しているといい、店頭にはまだ先月下旬に精米したコメが余っている状況ですが、店の裏には…。

スーパーマルヤス 代表

「11月中旬精米のコメが届いている状況。まだ10月下旬精米のコメが、こちらにも残っている」

さらにコメの在庫がかさんでいる状況です。そのため…

スーパーマルヤス 代表

「売り急ぎたいというところもあって200円値下げして販売を始めた」

利益を減らし、少しでも安く売っていました。

21日に発表された、全国のスーパーでのコメの平均価格は4260円。

過去最高値となった前の週より56円安くなったものの、依然、高額となっています。

■倉庫に“新米”1200トン 高騰続く理由は？

「news zero」は、コメの生産だけでなく、卸売りも行う業者を取材しました。

生産・卸売会社の代表

「（令和）7年産をしまっている低温倉庫になります」

倉庫のなかには…。

──かなり迫力のある…量ですね。

袋に入っているのは、すべて新米です。

生産・卸売会社の代表

「1個1トンある」

──ひとつが1トン。それが何袋ある？

生産・卸売会社の代表

「（合計）1200トンなので、約1200袋ありますね」

なぜ、高騰が続くのか聞くと…

生産・卸売会社の代表

「買った値段が高いので、企業努力しても下げられる限界がある」

実は、新米は昨年のコメ不足を受けて、卸業者などの間で、集荷競争が激化。こうした影響により、農家などから例年より高値で買っているため、市場に卸す価格も上がったままだということです。

■生産・卸売会社「ここまで余るとは全く予想できず」

高騰によって、卸業者側にもある問題が起きていました。

生産・卸売会社の代表

「売れなさすぎて困っています。そもそも7年産（新米）の価格が高い。（安い）備蓄米と外国産米の影響が大きい」

倉庫にある、1200トンものコメは“売れ残り”。しかし、今よりも価格を下げてしまうと、赤字になってしまうといいます。

──昨年（今の時期）ここはどういう状態？

生産・卸売会社の代表

「昨年はもうここはからっぽです。なんにもなく、からっぽでした」

──ここまで余るのは予想した？

生産・卸売会社の代表

「全く予想できませんでした。“コメ騒動”の時はすごいハイペースで新米が売れていったので、（新米が）余ったまま8年産のおコメが出てしまったら悲劇ですね。7年産ていうのは高くて古米になってしまうので、行き先は本当に困ります」

■鈴木農水相「集荷価格が著しく上昇したことが原因」

鈴木農水相も、価格高騰の原因について…。

鈴木農水相

「かねての不足感から、集荷競争により集荷の価格が著しく上昇したことが原因。いずれにしても価格はマーケットのなかで決まっていくものであり、引き続き需給の安定を通じて、結果として価格の安定がはかられるよう努力する」

価格は、いつになったら安定するのでしょうか。「news zero」が話を聞いた2人の専門家は、年明け以降に、4000円前後に落ち着いていくと予想しています。

※11月22日（土）午前0時5分（金曜深夜）放送『news zero』より