みずほ銀行は2日午後10時から3日午後5時半までの間、ATM（現金自動預払機）のサービスを休止します。システムメンテナンスを行うためで、インターネットバンキングサービス「みずほダイレクト」の利用や、口座からSuicaなど電子決済サービスへのチャージもできなくなるため、事前の利用を呼びかけています。