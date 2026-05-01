経営体制の変更を報告し、退職代行の新規受付を再開することを発表していた「退職代行モームリ」が2026年4月30日、営業再開後の依頼状況についてXで明らかにした。「営業再開から1週間の退職確定件数です」退職代行モームリをめぐっては2月3日、弁護士や弁護士法人ではない人物が報酬目的で法律にかかわる交渉を弁護士らに繰り返しあっせんしたとして、弁護士法違反（非弁行為・非弁提携）の疑いで代表取締役の谷本慎二被告と妻で