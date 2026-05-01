人類初の「2時間切り」を達成したマラソンシューズが1日からお披露目です。4月26日に開催されたロンドンマラソンでは、ケニアのセバスチャン・サウェ選手が従来の世界記録を1分以上更新する1時間59分30秒の世界新記録でフィニッシュし、人類初の2時間切りを果たしました。この偉業達成を支えたアディダスのランニングシューズの同型モデルが東京・渋谷区の店頭で1日から展示されます。開発に約3年を要したというこのシューズの特徴