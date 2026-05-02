「日本人の魚離れ」と叫ばれて久しいが、“焼き魚”をウリにしたこの店はどこ吹く風、連日連夜賑わいを見せている。それが全国に60店舗以上を展開する「炭火焼干物定食 しんぱち食堂」だ。メインメニューはいわしやほっけ、銀鮭など常時20種類を超える魚を炭火で焼いた魚定食。焼き魚にごはん、味噌汁、それにお漬物……一見すると飾り気のない、昔ながらの和食にしか思えないが、店内をのぞくとサラリーマンや年配層はもとより、