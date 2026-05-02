日本のアパレル界に絶対王者として君臨するユニクロ。その背後に、今、不気味な影が迫っている。中国発のECプラットフォーム、SHEIN（シーイン）とTemu（テム）だ。日本のメディアでは、彼らのビジネスを「格安ゆえの危うさ」や「持続可能性への懸念」といった文脈で語ることが少なくない。だが、その実態は単純な安売りサイトではない。そこには、最先端のデジタル技術と、極めて泥臭い「アナログな移民ネットワーク」を融合させ