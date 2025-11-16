参政党の幹事長兼政調会長を務める安藤裕氏（60）が妻に対し離婚を求めて起こしていた裁判の控訴審で、東京高裁が、安藤氏の不貞関係を認めた一審判決を支持し、安藤氏の控訴を棄却したことが「週刊文春」の取材で分かった。

参政党・安藤幹事長との不倫関係が報じられた"美熟女タレント"



安藤裕氏 ©文藝春秋

安藤氏と美熟女タレントの“W不倫”

2021年に始まったこの裁判では、妻も離婚を求めるとともに、離婚原因は安藤氏の不貞行為などにあると反訴。今年7月の参院選で当選を果たした安藤氏をめぐっては、「週刊文春」が美熟女タレントの大奈(だいな)氏とのW不倫を報じていた。

「今春に横浜家裁で下された一審判決では、安藤氏が大奈氏と同じ部屋で過ごしていたことや、安藤氏が秘書に大奈氏との関係について問い詰められて『将来一緒になりたいなぁとは思っていた』と語っていたことなどから、〈婚姻関係破綻の主たる原因が、原告と大奈の不貞の関係にあったことは明らか〉とされた。安藤氏はこの一審判決を不服として東京高裁に控訴していました」（司法担当記者）

高裁も、不貞関係を認定した一審判決が妥当だと結論

「週刊文春」が入手した安藤氏の控訴理由書によれば、安藤氏は、「将来一緒になりたいなぁ」という発言は大奈氏に好意を持っていたから出たものだが、男女関係を示すものではない――などと反論。〈控訴人と大奈との間の不貞関係は認められない〉〈原判決の認定には誤りがあるというべきである〉と主張した。

しかし、11月12日に下された高裁判決では、こうした主張について〈いずれも理由がなく、採用することができない〉として退けられた。つまり高裁も、不貞関係を認定した一審判決が妥当だと結論づけたことになる。

「週刊文春」は安藤氏の事務所に対し、最高裁へ上告するかどうかの見解を尋ねたが、期限までに回答はなかった。

「週刊文春 電子版」が11月12日付で配信した「衆院選全国289選挙区当落予測リスト」では現有議席から6倍増の大躍進予測となるなど、依然として注目度の高い参政党。その幹事長として、司法でも認められた不倫疑惑をどのように説明するのだろうか。

（「週刊文春」編集部／週刊文春Webオリジナル）