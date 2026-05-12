中道改革連合の小沢一郎前衆院議員が5月10日、自身のインスタグラムを更新した。投稿されたのは、立憲民主党岩手県連2026定期大会に出席した際の様子をまとめた写真。しかし、流れていたBGMが参政党支持層の間で“定番曲”として知られる『僕らは日本をあきらめない』だったことで、SNS上がざわつく事態となった。【写真】「何を血迷ったか」参政党カラーのネクタイをつける小沢氏の最新姿「参政党と新党結成ですか」広がる憶測