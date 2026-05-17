タレント・つるの剛士（50）が16日に自身のX（旧ツイッター）を更新。東大の学園祭「五月祭」を運営する学生団体がこの日、会場の本郷キャンパス（東京都文京区）に爆破予告があったとして全企画を中止した件について言及した。この日は参政党の神谷宗幣代表の講演会が予定されていた。警視庁本富士署によると、同日午前に「五月祭」の公式サイト宛てに神谷氏を殺害するとのメッセージがあったという。東大は「自由な学術の