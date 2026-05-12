10日、前衆議院議員で中道改革連合（以下、中道）の小沢一郎氏（83）が事務所公式インスタグラムを更新。同日に盛岡市で開催された立憲民主党のイベントに出席したことを自身が映る写真とともに報告したのだが、その投稿で使われていた“楽曲”がネットをザワつかせている。小沢氏は《本日は盛岡市で開催された立憲民主党岩手県連2026年定期大会に出席しました。》と衆議院で中道が公明党と合流する前の立憲民主党のイベントだった