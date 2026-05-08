大人気の絵本『スイミー』（レオ・レオニ作、谷川俊太郎訳）の出版元である好学社は5月8日、同作の絵や文章を模倣し、特定の政党の宣伝目的とみられる投稿がSNS上でおこなわれていたとして、公式サイトやSNSで抗議声明を公表した。●「スイミー」は参政党党首の顔？声明によると、問題となったのは、『スイミー』の絵および文章を模倣した政党の宣伝と思われる投稿。同社は「版元である当社及び著作権者・翻訳権者は、いずれもこれ