ニュースの正しいミカタを徹底解説する情報バラエティ番組「教えて！ニュースライブ正義のミカタ」（ABCテレビ）。番組公式YouTube「正義のミカタチャンネル」で、減税推進派の政治家と政治ジャーナリストが、減税・物価高対策について白熱トーク！ ©ABCテレビ ©ABCテレビ 自民党衆議院議員の青山繁晴氏、参政党幹事長の安藤裕氏、政治ジャーナリストの青山和弘氏をゲストに迎え