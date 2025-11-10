【Sonny Angel】クリスマスが待ち遠しい！ 「Sonny Angel Advent Calendar」発売！
ドリームズより、2025年11月19日（水）に、弊社が展開するSonny Angelの新商品、「Sonny Angel Advent Calendar」がオフィシャルオンラインストア他、公式ショップ「SONIANDSMI」にて発売される。
2004年に日本で誕生したSonny Angelは、18cmの活眼人形からはじまり、2005年に今のかたちである、ミニフィギュアのアニマルシリーズ1を発売。その後もさまざまなシリーズを発売し、歴代ミニフィギュアは1000種類を超える。Sonny Angelは日本国内だけでなく、アメリカやヨーロッパ、韓国などのアジア圏を中心に、世界30カ国以上で展開中。国や文化の違いを越え、世界中で愛されるSonny Angelは、これからも多くの人に小さな幸せをお届けする。
「Advent Calendar」は、クリスマスまでの期間に日数を数えるために使用されるカレンダー。待降節の期間（アドベント、イエス・キリストの降誕を待ち望む期間）に窓を毎日ひとつずつ開けていくカレンダーだ。
「Sonny Angel Advent Calendar」は、王道のクリスマスカラーと、Sonny Angelらしいピンクが華やかなハウス型のパッケージ。開けるとそこには、雪の降る街並みの中に、イルミネーションとオーナメントが輝くクリスマスツリーと、数字の書かれた12個の窓が現れる。ツリーには、サンタ服に身を包んだSonny Angelと、ツリーにひっそりと隠れるRobby Angelの姿が。12個の窓には、Sonny Angelがちらりと覗いている。
見ているだけでも心躍るようなデザインのパッケージは、お部屋の雰囲気をより一層クリスマスらしく彩ってくれる。
そして窓を開けると、クリスマスカラーに身を包んだSonny Angelが。今日はどのSonny Angelに出会えるのだろうというドキドキ感。お部屋に色とりどりのSonny Angelが増えていくたび、クリスマスまでのカウントダウンがもっと楽しくなりそう。一年を締めくくる特別なこのシーズンに、Sonny Angelと出会う心高鳴る瞬間を体験してほしい。
Sonny Angelのフィギュアは、レギュラーフィギュアは11種類、シークレットフィギュアは2種類の全13種類。
パッケージの窓は12個、各パッケージには、レギュラーフィギュア11種と、シークレットフィギュアは、2種類のうちどちらか1種類が入っている。どちらのシークレットフィギュアに出会えるかは、窓を開けてからのお楽しみだ。
クリスマスまでの胸が躍るような時間を、クリスマスカラーに身を包んだSonny Angelが華やかに彩る「Advent Calendar」が登場。窓を開けるたびに、Sonny Angelに出会える喜びと、毎日少しずつ近づく特別な日。小さな天使の男の子と過ごすクリスマスまでのカウントダウンを楽しもう。
