アニメの話題
『アニメの話題』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月7日
2026年8月6日
2026年8月4日
-
「ドカ食いダイスキ！ もちづきさん」TVアニメ化決定 制作はパッショーネ
制作はパッショーネが担当し、圧巻のグルメ描写と背徳感を表現するという
オリコンニュース
-
10月からNHK Eテレで放送の「パンどろぼう」に諏訪部順一ら出演
追加キャストに諏訪部順一と豊崎愛生が決定し、OP主題歌の情報も解禁された
オリコンニュース
2026年8月3日
-
謎の新作アニメ事前告知が業界流行 本日4日21時に発表でヒントは「飯テロ」
オリコンニュース
-
映画ちいかわが公開10日間で観客動員305万人・興収44億円を突破
初日興収9.9億円は名探偵コナン 100万ドルの五稜星の初日記録を上回るもの
オリコンニュース
-
「こち亀」10年ぶり新作アニメの新たな声優、9月5日に発表へ
9月5日に開催されるイベントでは新声優4人とゲストが登壇する予定である
オリコンニュース
2026年8月1日
-
「デジタルモンスター」完全新作アニメの制作が決定 2027年に放送予定
2027年放送予定の新作は「デジモン30周年プロジェクト」の一環である
オリコンニュース
-
「名探偵プリキュア！」第27話、帆羽くれあが名探偵デビューする物語
記憶を取り戻したくれあが名探偵デビューを果たす物語が展開されるという
オリコンニュース
-
「ちいかわ」の人気 脳科学者が紐解く「可愛さの裏には残酷な真実がある」
可愛さの裏に不気味さや残酷さ、不条理なストーリーがあると指摘
livedoor ECHOES
-
映画「ちいかわ」大ヒットの要因 大学准教授見解「忘れがちな教訓が…」
神戸学院大・鈴木洋仁准教授は深いメッセージ性がないことが大ヒットの要因と分析する
プレジデントオンライン
2026年7月30日
-
「リボンの騎士」を原案とした新作アニメがNetflixで公開へ 細谷佳正ら出演
細谷佳正・月ノ美兎ら5人がサファイアの仲間たち役を務めるという
オリコンニュース
-
人気アニメ「薬屋のひとりごと」長崎で予定していたイベントが延期に
九州地方の地震と余震継続を理由に、長崎市のイベントを延期する判断
スポニチアネックス
2026年7月27日
-
約33億7000万円をゲーム・アニメに投資へ…政府主導の政策は実を結ぶか
ゲーム24.5兆円など大規模目標を掲げるが、過去の支援策は不振続き
内外タイムス
-
アニメ化が決定した「みいちゃんと山田さん」作中の内容巡り公式Xが声明
特定の障がいや立場の方々を差別・蔑視する意図をもって制作をしていないことを強調
スポニチアネックス
2026年7月26日
2026年7月24日
-
「アイドルマスター ミリオンライブ！」52週連続CD発売し…ギネス記録認定
「同一楽曲の異なるバージョンを連続リリースした最多週数」が記録名で約1年間継続
オリコンニュース
-
50周年迎えた「超電磁ロボ コン・バトラーV」特別映像が公開される
完全新作フルCGと、最新のアニメーション技術が用いられた特別映像を公開
オリコンニュース
-
「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」公開 各劇場では早くも満席の時間帯も
TOHOシネマズ池袋の1日41回上映は『鬼滅の刃』公開初日と同規模とされる
オリコンニュース
-
「ガンダム」シリーズで新作アニメ制作へ 2027年展開、監督に神山健治氏
2027年展開予定で、監督は神山健治氏、主人公声優は大塚剛央が担当する
オリコンニュース