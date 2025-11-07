日本ハムの石井一成内野手（31）が保有する国内フリーエージェント（FA）権を行使することが6日、分かった。この日までに球団へ意思を伝えており、7日にも申請書類を提出する。既に複数年契約を提示した日本ハムは宣言残留を認める方針で慰留に努めるが、西武なども獲得へ向け調査しており、動向に注目が集まる。

石井が悩み抜いた末にFA権を行使する決断を下した。今季終了後には権利の行使について「本当に悩んでいます。育ててくれた球団ですし、北海道に残りたい気持ちはある」と明かしていた。それでも、プロ生活をかけて取得した自らの権利。FA宣言した上で残留か、移籍かの判断を下す方針を固めた。

覚悟の単年契約を終えた、石井なりの決断だった。昨季に国内FA権を取得。同年オフの契約更改交渉で球団から複数年契約の提示を受けるも、単年契約の年俸4000万円でサインした。9年目の今季は108試合に出場して打率・259、6本塁打、30打点。二塁の定位置をつかみ、チームの2年連続2位に大きく貢献した。

FA宣言後、13日からは他球団との交渉が解禁となる。即戦力内野手が欲しい西武は今後、動きを本格化させる見込み。また、人的または金銭の補償が発生しない年俸Cランクとあり、他球団も参戦する争奪戦に発展する可能性もある。9年目を終えて通算743試合出場と経験豊富で内野は二塁、三塁、遊撃と広く守れ、FA市場で注目を集めそうだ。