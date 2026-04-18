「日本ハム−西武」（１８日、エスコンフィールド）日本ハム・新庄剛志監督が、思い出深い４月１８日に“ドッキリ発言”？で笑いを誘った。試合前の練習中にグラウンドに姿を現すと、報道陣に歩み寄り「２０年前の今日、俺、引退発表して日本一になれたから。今日、引退発表しようかな（笑）。そしたら日本一になれる？」と、いたずらっぽく語りかけた。新庄監督は現役時代の２００６年４月１８日、オリックス戦で２号ソロ