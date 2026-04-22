「日本ハム５−４楽天」（２２日、エスコンフィールド）日本ハムが今季初のサヨナラ勝ちで楽天戦４連勝。４カードぶりの勝ち越しを決め、勝率を５割に戻した。粘り勝ちだった。１点を追う八回に清宮幸が同点の右前適時打。二走・五十幡がタッチをかいくぐり生還した。十回は２死から田宮、矢沢が連打。２死二、三塁の好機を作り、奈良間が左翼線ぎりぎりの劇的な一打を放った。勝負強さが際立つ奈良間の決勝打に、新庄監督