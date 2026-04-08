前田健太は右足がつり4回途中で緊急降板、NPB復帰後初勝利お預け■楽天 3ー0 日本ハム（7日・楽天モバイル 最強パーク）楽天は7日、楽天モバイル 最強パークで行われた日本ハム戦に3-0で勝利し、引き分けを挟んだ連勝を4に伸ばした。先発の前田健太投手が4回途中に緊急降板したが、そこから5投手が無失点でバトンをつないだ。2番手の加治屋蓮投手は「ブルペン陣が一致団結できた」という一幕を明かした。NPBでは広島時代の2015