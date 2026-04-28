打者では打率.133＆1HR…投手として10登板、防御率0.90二刀流の真価を発揮した。日本ハムの柴田獅子投手が26日、ファーム・リーグ楽天戦で今季初勝利を挙げた。2日前には今季1号を放っており、ファンからは“嬉しい悲鳴”が上がっている。柴田は山崎の後を継いで4回からリリーフ登板。4回2/3を投げて4安打無失点、無四球8奪三振の快投で相手打線を牛耳った。今季は2軍戦で4試合（2先発）して10イニングを投げ、防御率0.90、奪