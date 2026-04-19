◇パ・リーグ日本ハム―西武（2026年4月19日エスコンF）日本ハム・水谷瞬外野手（25）の顔面に送球が直撃するアクシデントが起きた。7回1死満塁の場面。一ゴロを捕球した平沢の本塁への送球が、打者走者の水谷の腕と顔の辺りを直撃した。水谷は一塁ベースまでは到達したが、座り込み、担架も用意されるなど球場は騒然となった。水谷はアウトになり、歩いてベンチに下がって治療を受けたが、8回守備についた。