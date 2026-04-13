日本ハムと中日は12日、日本ハムの杉浦稔大投手が金銭トレードで中日に移籍すると発表した。杉浦は日本ハム球団を通じて「ファイターズファンのみなさん、約9年間、たくさんの応援をいただき、本当にありがとうございました。地元の球団でプレーできた時間は貴重なものでしたし、マウンドにいる時に聞こえてくるファンの声援が、とても力になりました。チームメートや球団のすべての方々に本当に感謝の気持ちでいっぱいです。