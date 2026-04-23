4月21日、北海道のエスコンフィールドでおこなわれた北海道日本ハムファイターズ対東北楽天ゴールデンイーグルスの、試合前の始球式とダンスパフォーマンスが物議を醸している。「登場したのは、5人組男性YouTuberグループ・リアルピースです。2020年に30代のメンバーを集めて結成され、いまや平均年齢35歳の “おっさん” アイドルです。ただ、YouTubeの登録者数141万人、TikTokのフォロワー数230万人を誇っています。この日