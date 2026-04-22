ドジャースの球団記録の「58」まで「6」に迫った。【もっと読む】「人間性」がアウト？ 佐々木朗希にトレード説がくすぶり続ける根拠日本時間21日のロッキーズ戦の2打席目に右前打を放ち、連続試合出塁を「52」に伸ばした大谷翔平（31）のことだ。この日は4打数1安打2四球1盗塁。今季初の盗塁もマークした。3勝目がかかるあす23日のジャイアンツ戦の先発も決定。3年ぶりとなる開幕からの二刀流を実践しているのは、屈強なメ