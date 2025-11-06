「国旗損壊よりアウト」維新創設・橋下徹氏vs．“公金還流疑惑”藤田共同代表がバチバチなワケ

「利益を上げていたなら公金マネーロンダリング」と指摘

『日本維新の会』の藤田文武共同代表（44）が、11月４日に“公金還流疑惑”について、会見で改めて「適正」と主張した。

『しんぶん赤旗』日曜版で報じられた内容では、藤田氏側は自身の公設秘書が経営する会社に、「ビラ印刷費」などの名目で、’17年から’24年までに合わせて約2000万円分を支払ったという。このうち９割以上が政党交付金などの公金だったので、公金を身内に還元しているのではないかという批判が起こったのだ。

その公設秘書は会社から年720万円の報酬を受け取っていたという。公設秘書は特別公務員だが、この秘書は兼業届を出しており違反はしていない。

しかし記者からは、

「秘書の会社は自宅マンションと同じ場所で、印刷機もないのになぜ？」

などという厳しい質問が飛んだ。会見の現場にいた全国紙報道記者は

「藤田氏は会見で毅然とした態度で一度もしどろもどろにならなかった。記者から『プリントパックなどに直接発注したら？』などと言われると『デザイン業務をナメすぎ』と強く突き返していましたね。しかも一部メディアが秘書のマンションのオートロックをすり抜け、玄関の前まで来て直撃したことも激怒していました。警察を呼んで、モニターに映っている記者の顔も提出したといいます。会場に来ていたその会社の記者に『建造物侵入で逮捕されますよ。許容されているんですか？』と詰め寄っていました。会見自体はマスコミが詰め切れなかった感じでしたね」

一方、発生直後からテレビ番組やXで藤田氏を真っ向から非難しているのが、“維新”の生みの親である橋下徹氏（56）だ。

〈藤田氏側の法人が利益を上げていたならば、完全に公金マネーロンダリング。公金を私的利益に換える最悪な行為。たとえ実費だけだとしても、大阪維新の外形的公正性の観点からは政治家としてアウト〉

〈赤旗記事がなければ藤田氏は引き続き身内企業に発注していた〉

〈俺からすれば国旗を損壊することよりも藤田氏の今回の行為の方がよっぽどアウト〉

などと“維新の先輩”からここまで言われるかというほど叩かれている。

10倍高いギャラでも人気な橋下氏

藤田氏は会社経営者などを経て’19年に衆議院議員補欠選挙（大阪12区）で初当選。橋下氏は’15年に政界を引退しているため、先輩といえどもまったくかぶっていない。橋下氏の弟子でもチルドレンでもないわけだ。

「ネットでは院政を敷いているイメージのある橋下氏の影響を藤田氏は受けていないとして賞賛の声も一部ある。藤田さんは〈橋下さんの叱咤激励はありがたい〉と大人の対応をしつつも〈考え方が合わないことが多い〉と距離を置く発言もしています。10月22日に『リハック』に出演したとき、他政党のように支持母体のしがらみがないという話題の際、〈もし仮に橋下さんが連立に反対と言っても無視すればいいだけ〉と相手にしていないことを強調した。橋下代表と共にやってきた吉村洋文代表（50）より藤田さんのほうが強気なのは間違いない。橋下さんにとって馬場前代表の愛弟子である藤田さんのことはかわいくなく、だからこそバチバチに“口撃”しているのでしょう」（在阪テレビ局政治部記者）

11月４日の会見の際にも記者が

「維新の中に２つの派閥があるようだ。橋下さんと、何かあったんですか」

と質問すると、藤田氏は

「橋下さんとは、とくに何もありません」

と回答。これがネット記事になると橋下氏はXで引用し

〈僕が藤田さんと何かあったわけではない。僕はこういう取引は控えておこうというセンサーの働く日本の政治になってもらいたいだけ〉

とチクリとしながらも、あくまで個人攻撃ではないことを主張した。

「橋下さんは、弁護士で元政治家というだけでなく、お茶目でタレント性もある人気者。ギャラの安いコメンテーターより10倍ほど高いですが、それでも報道番組やワイドショーで重宝されている。しかし最近は彼の意見の影響力が大きすぎて、尻込みしている番組があるのも事実です。まあ、藤田氏はやっかいな先輩に目を付けられてしまいましたね」（キー局関係者）

今のところ藤田氏が維新の共同代表を辞任するという話にはなっていない。だが、橋下氏の攻撃がさらに厳しくなるようなら、足元を揺るがしかねない……。