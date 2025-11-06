ロシア大統領府で演説するプーチン大統領＝4日/Maxim Shipenkov/AFP/Getty Images

（CNN）ロシアのプーチン大統領は5日、米国が核実験を実施した場合、ロシアも同様に実施の可能性を検討すると国家安全保障会議で述べた。トランプ米大統領が先月、国防総省に対し「直ちに」核兵器実験を開始するよう指示したと発表したことを受けて、対抗する姿勢を示した。

プーチン氏は「包括的核実験禁止条約（CTBT）をロシアは常に厳格に順守しており、今後も逸脱する計画はない」と述べたが、米国やその他のCTBT批准国が核実験を開始した場合、「適切かつ相応の措置を取らなければならない」と釘を刺した。

プーチン氏はまた、関係省庁に核兵器実験に備えた案の提出を指示したことも明らかにした。

ベロウソフ国防相は米国が「戦略的攻撃能力を積極的に高めている」ことは明らかだと指摘。ロシアの核抑止力は、いかなる脅威にも対処できるように準備されていなければならないと述べ、北極圏にあるロシア領ノバヤゼムリャ列島の実験場は核実験に対応できるよう準備されていると明らかにした。

プーチン氏は先週、原子力推進式の魚雷「ポセイドン」の実験が成功したと発表した。軍事アナリストらによると、この魚雷の射程は9650キロを超えると推定される。

この発表から数時間後、トランプ氏は「他国が実験計画を実施しているため、同じように核兵器実験を開始するよう国防総省に指示した。直ちに開始する」とSNSで明らかにした。

非営利団体の核脅威イニシアチブ（NTI）によると、ロシアが最後に核実験を実施したのは1990年10月。一方、米国は92年以降、核実験を行っていない。