米ホワイトハウスの敷地内を歩くレビット大統領報道官＝4月、ワシントン（ロイター＝共同）【ワシントン共同】レビット米大統領報道官は7日、第2子となる女児ビビアナちゃんを1日に出産したとX（旧ツイッター）で明らかにした。母子ともに健康といい「一瞬一瞬を楽しんでいる」と投稿した。レビット氏は出産4日前の4月27日、トランプ大統領の暗殺未遂事件について説明するため、産休返上で記者会見を開いていた。レビット氏が