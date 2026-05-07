「（612533）2002XV93」が恒星の前を通過するイメージ図/Ko Arimatsu/NAOJ（CNN）太陽系外縁部の小天体の周りに、薄い大気が存在することが新たに分かった。従来は、これほど小さな天体が大気を保持することはできないと考えられていた。太陽系のはずれの「カイパーベルト」には、氷と岩石でできた太陽系外縁天体（TNO、海王星以遠天体）が何千個も存在している。45億年前に太陽系が誕生した時の残骸だ。TNOの中では、準惑星の冥王