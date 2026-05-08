米国際貿易裁判所は7日、トランプ政権が世界各国・地域に課した一律10％の関税措置は違法との判断を下した/Etienne Laurent/AFP/Getty Images（CNN）米国際貿易裁判所は7日、トランプ政権が世界各国・地域に課した一律10％の関税措置は違法との判断を下した。トランプ大統領の看板経済政策にとって、今年2度目の大きな打撃となった。裁判所の判事団は2対1の多数決で、政権側には1974年通商法122条に基づき関税を発動する正当性が欠