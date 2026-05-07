メキシコ市＝2024年2月28日/Hector Vivas/Getty Images（CNN）メキシコ市が、宇宙からも確認できるほど驚異的な速度で沈下している。米航空宇宙局（NASA）の強力なレーダーシステムが捉えた画像では、同市の1カ月に1.2センチを上回る沈下速度が明らかになっており、地球上で特に急速に沈下が進む首都の一つとなっている。世界有数の大都市であるメキシコ市は、高地の湖をまたいで広がり、古代の帯水層の上に位置している。この帯水