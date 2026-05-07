シンガポールのデスモンド・リー教育相/Gavin Foo/Singapore Press/AP via CNN Newsource（CNN）シンガポール教育相は、いじめ防止を目的とした新たな措置について、場合によっては教員が生徒を罰する目的でむちを使用することも認められると証言した。新たないじめ防止対策は4月15日に発表された。デスモンド・リー教育相は5月5日の議会証言で、「我々の学校では、不正行為の重大さを前提として、それ以外のどんな措置でも不十分