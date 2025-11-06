まさかの不調で日本代表も選外の27歳MF…マンUレジェンドの新監督就任で復活できる？「日本のスターは、はるかにもっとうまくやれる」
ブレンダン・ロジャーズが電撃辞任した名門セルティックは、かつて采配を振るったマーティン・オニールらに暫定的に指揮を委ねつつ、新監督を探している。
セルティックの専門サイト『67 HAIL HAIL』は先日、現役時代にマンチェスター・ユナイテッドなどで活躍した元イングランド代表のマイケル・キャリックに白羽の矢が立てられる可能性を報じた。引退後、ユナイテッドで暫定的に３試合指揮をとり、直近では２部ミドルスブラを率いていた人物だ。
67 HAIL HAILは、キャリックがセルティックを率いる用意はないと考えている様子と報道。経験の少なさやミドルスブラでの成績から、セルティックの次期監督候補には適さないと主張した。
だが、英国メディア『FootballFanCast』は、ユナイテッドのレジェンドが日本代表MF旗手怜央の復調を助けるかもしれないと報じている。
今季の旗手は精彩を欠き、批判の声も少なくない。今年の３月以降は日本代表からも遠ざかっている。同メディアは「次の監督が就任してから優先すべきは、今季は調子を落としているハタテを復活させることだ」と、調子を取り戻させることが重要と強調した。
「スコアラーとしてもクリエイターとしても、昨季ほどインパクトを残せていない。日本のスターは、はるかにもっとうまくやれる。だから、次期監督は彼のパフォーマンスを復活させることを優先する必要がある」
そのうえで、FootballFanCastは「キャリックは彼をベストに戻せるかもしれない。それは彼がユナイテッドやイングランド代表のMFだったからというだけではない」と続けた。
「『Transfermarkt』によると、彼は４−２−３−１を用いる。ハタテを10番の位置で起用し、2024-25シーズンに存分に発揮されていた攻撃的なクオリティを最大限に引き出せるかもしれない」
「フォーメーション、指導、攻撃志向のMFの育成から、ハタテのセルティックでのキャリアに再び火をつけるための完璧な人材となるかもしれない」
キャリックがセルティックの新監督になるかどうか、そして旗手復活に最適の指揮官かどうかは、今後を見守るしかない。ただ、セルティックのサポーターが、一刻も早い旗手の復調を望んでいることは確かだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
