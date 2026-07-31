人材
『人材』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
2026年8月7日
-
秋田市で国内最大規模のAI向けデータセンター建設計画、UAEが投資に意欲
総受電容量500メガワットで稼働は2030年代前半を目指すとのこと
読売新聞オンライン
-
トヨタが期間従業員の特別手当を100万円に引き上げ、人材確保を強化
共同通信
-
女性の半数以上が不潔と感じる服の生乾き臭、男性の75%が見落としている
服の生乾き臭を不潔と感じる女性は58%超で、男性の25%と大差がある
プレジデントオンライン
-
ファウチ元所長に議会侮辱罪、上院委が訴追決議を可決
2025年7月の公聴会で100回以上の質問への回答を拒否したことが理由で
FNNプライムオンライン
2026年8月6日
2026年8月5日
2026年8月3日
-
広島・田村俊介がセクシー女優と密着する飲み会動画が報道される
Smart FLASH
-
2026年10月から始まるパート向け社会保険料の軽減制度とは
新規加入パートの保険料を最長3年間軽減し、働き控えを防ぐ制度とのこと
livedoor ECHOES
-
AIバブルが崩れると日本の株式市場や地方経済にも調整圧力がかかる
日経平均はアドバンテストや東京エレクトロンなどAI・半導体関連が約20％を占め感応度が高い
ダイヤモンド・オンライン
-
年商92億のカーベルが変な社内ルールで離職率を60%から8%に下げた
離職率を60%から8%に改善した要因は社員へのおもてなしと独自の福利厚生だ
プレジデントオンライン
2026年8月2日
-
ドジャースがスクバルをトレード獲得、米記者が3連覇を確信
USA TODAYのナイチンゲール氏は「対戦を避ける最善策が自ら獲得することだった」と指摘
東スポWEB
-
本田圭佑が韓国代表の監督公募に反応、現地メディアも就任の可能性を報道
ライセンス未保有のため応募は難しいと韓国メディアが報じているが
東スポWEB
-
ドジャースがスクーバルをトレード獲得、ライバル球団から驚きの声
有望株3人のみでの獲得にライバル球団から「ショックだ」との本音が漏れたという
フルカウント
-
緊急避妊薬の薬局販売が始まって半年、見えてきた課題とは
7月の出荷量は約1万3000個で、日曜・祝日に需要が高まる傾向があるという
日テレNEWS NNN
-
佐々木麟太郎がソフトバンクを断りMLBを選んだ理由とは
契約金はNPBの1億円に対しMLB8巡目の相場は約3500万円と低いが選択した
プレジデントオンライン
-
近畿産業信用組合がなぜ全東信への巨額融資を止められなかったのか
MKタクシーとの歴史的なつながりが、約219億円融資の背景にあるとみられる
現代ビジネス
2026年8月1日
-
ローン完済の一戸建てを手放し、74歳夫婦が公営住宅を選んだ理由
訪問介護後に食料や日用品が消える事態が続き、自宅での安心な生活が崩壊したとのこと
THE GOLD ONLINE（ゴールドオンライン）
-
賃金のプロが語る、日本人の手取りが増えない構造的な理由
労組の弱体化や多層的な下請け構造が実質賃上げを阻んでいるとの見方を示した
現代ビジネス