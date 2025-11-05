よつ葉乳業販売のパンケーキミックスに“虫”混入 約8万2600袋を自主回収 都内の直営店で発覚
よつ葉乳業は2025年11月5日、異物が混入している恐れがあるとして、製品を自主回収すると発表しました。
対象となるのは、「よつ葉のバターミルクパンケーキミックス450g」と「よつ葉のバターミルクパンケーキミックス150g」のあわせて9万6096袋です。
このうち、流通しているあわせて8万2624袋を自主回収するということです。
その後、製造状況の確認や在庫の検品を進めたところ、複数の袋から虫が混入しているのが見つかりました。
よつ葉乳業によりますと、この虫は「ヒラタコクヌストモドキ」で、小麦粉や米などの穀類に見られる一般的な害虫だということです。
製品は「江別製粉」の工場で製造されていて、原材料の投入口で混入したとみられています。
これまでに健康被害の申告はありません。
よつ葉乳業は同じ時期に作られた製品を回収し購入者には代金相当分のクオカードを送ることにしていて、商品裏面の記載内容を確認したうえで、対象品があった場合は専用の窓口に連絡するよう呼びかけています。
なお、「よつ葉の北海道バターミルクパンケーキミックス450g」は別会社で製造しているため、対象ではないということです。
よつ葉乳業は、「お客様ならびにお取引先様、関係者の皆様には、多大なご迷惑をおかけしましたこと、心よりお詫び申し上げます。弊社は、今後このような事態を未然に防ぐため、品質管理体制のさらなる強化に務め、再発防止に取り組んでまいります」とコメントしています。
＜回収対象製品＞
▼よつ葉のバターミルクパンケーキミックス450g
賞味期限：2025年11月26日～2026年6月26日
製造所：江別製粉株式会社
▼よつ葉のバターミルクパンケーキミックス150g
賞味期限：2026年1月9日～2026年6月24日
製造所：江別製粉株式会社
＜回収受付＞
▼専用サイト（24時間受付）
https://uketsuke-form.jp/modules/uketsuke_mpr7gz7fb/
▼自主回収専用フリーダイヤル
0120-660-508（平日午前9時～午後5時）
※11月8日（土）・9日（日）は受付