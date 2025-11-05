よつ葉乳業は2025年11月5日、異物が混入している恐れがあるとして、製品を自主回収すると発表しました。



対象となるのは、「よつ葉のバターミルクパンケーキミックス450g」と「よつ葉のバターミルクパンケーキミックス150g」のあわせて9万6096袋です。



このうち、流通しているあわせて8万2624袋を自主回収するということです。



