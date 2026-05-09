B-Rサーティワンアイスクリーム（東京都品川区）が、「アイスクリームの日」（日本アイスクリーム協会）である5月9日に、「サーティワンフレーバー総選挙2026」の結果を公表。総合ランキング第1位は定番フレーバーの「ラブポーションサーティワン」でした。フレーバー総選挙史上最多となる6万9318票を獲得し、3連覇を達成。ラズベリーとホワイトチョコ風味のアイスクリームの味わいでハート型菓子も加えたビジュアルになっていま