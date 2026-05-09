京都の男児遺体遺棄事件でも注目されたが、行方不明事案が発生すると、警察はまず「不明者と最後に接触した人物」を重要視し、捜査を進めていく。家族や職場の同僚など、身近な人物が多くなるが、ファーストコンタクトで“違和感”があった場合……昭和27年に発覚した「荒川放水路バラバラ殺人事件」を紹介する（全3回の第1回）。【写真を見る】警察官の夫をバラバラに…惨劇の舞台となった事件現場の写真バラバラ遺体が！「川に