¡Úµð¿Í¡Û°¤Éô´ÆÆÄ ¥³¡¼¥Á¿Ø¤ÎÁÈ¿¥¿Þ¤òàÂç²þÊÔá ¡Ö¥¿¥Æ¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡×½Å»ë¤·¤¿ÇØ·Ê
¡¡µð¿Í¤Ï£´Æü¡¢ÀÐ°æÂöÏ¯»á¡Ê£µ£µ¡Ë¤¬Æó·³´ÆÆÄ¤Ë¡¢ÅÄ¸ý¾»ÆÁ»á¡Ê£µ£µ¡Ë¤¬Æó·³¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥³¡¼¥Á¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì½¢Ç¤¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£¤³¤ÎÆü¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Îý½¬½ªÎ»¸å¡¢°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤óÆó·³¤Î¤³¤È¤ÏÁ´¤Æ¤ªÇ¤¤»¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Ì©¤ËÏ¢·È¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç£²£°£²£¶Ç¯¤Î¥³¡¼¥Á¿ØÍÆ¤¬½Ð¤½¤í¤¤¡¢£²Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°£Ö¡õ£±£³Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ìÃ¥²ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¥ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¡£Íèµ¨¤¬·ÀÌóºÇ½ªÇ¯¤È¤Ê¤ë°¤Éô´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤Ï»Ø´ø·ÏÅý¤ò°ì¿·¤µ¤»¡¢¤è¤ê±ß³ê¤ÊÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¹½¤¨¤À¡£
¡¡º£µ¨¤Þ¤Ç°ì·³¤Ë¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡¢Æó¡¢»°·³¤ËÌî¼êÁí¹ç¥³¡¼¥Á¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤âÅ±ÇÑ¡£³Æ·³¤òÅý°ì¤¹¤ë¥Ø¥Ã¥É³Ê¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÀßÃÖ¤·¤Ê¤¤Âå¤ï¤ê¤Ë¡¢¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¡ÊÂÇ·â¤ª¤è¤Ó¹¶·âÌÌ¤ÎÀïÎ¬¡¦Àï½Ñ¡Ë¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¡Ê¼éÈ÷¤ÈÁöÎÝ¡Ë¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡ÊÅê¼ê¤ÈÊá¼ê¡Ë¤Î£³Ê¬Ìî¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤òÇÛÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö¥¿¥Æ¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡×¤ò½Å»ë¤·¤¿¿·ÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÁÈ¿¥Âç²þÊÔ¤Ë»ê¤Ã¤¿ºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤ÎàÅÁ¸À¥²¡¼¥à²½á¤òËÉ¤°¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤¬ÂÇ·â¤ä¼éÈ÷¤ª¤è¤ÓÅê¼ê¤Ë´Ø¤¹¤ëÉ¬Í×»ö¹à¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¼ý½¸¡£³Æ·³¤Î¥³¡¼¥Á¤«¤éÅÁÃ£¤µ¤ì¤¿°Æ·ï¤ò»Ø´ø´±¤ØÃà°ìÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Âç¤¤ÊÊÀ³²¤È¤·¤Æ¾ðÊóÅÁÃ£¤ÎÉÔÀµ³Î¤µ¤ä¥¿¥¤¥à¥é¥°¤¬Éâ¾å¡£¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÊª»ö¤Î¿Ê¹Ô¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë±¿¤Ð¤º¡¢µÕ¤ËË¸¤²¤é¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤âÈ¯À¸¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂ¤«¤»¤È¤È¤é¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼óÇ¾¿Ø¤Î£±¿Í¤Ï¡Öº£µ¨¤Ï¥Ø¥Ã¥É¡Ê¥³¡¼¥Á¡Ë¤ò²ð¤·¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤È¤³¤í¤ËÏÃ¤¬Ê¬»¶¤·¡¢´ÆÆÄ¼«¿È¤¬ÃÎ¤ê¤¿¤¤¡Ø¿¿°Õ¡Ù¤¬£±£°£°¡ó¤Þ¤ÇÅÁ¤ï¤êÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¤½¤Î¾å¤Ç¿·ÂÎÀ©¹½ÃÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Ø¥Ã¥É¤¬Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤â¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¡£ÃÎ¤ê¤¿¤¤¾ðÊó¤¬¹Ô¤ÆÏ¤«¤Ê¤¤¤è¤ê¤âÀìÌçÀ¤ò½Å»ë¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¡¼¥Á¤ËÄ¾ÀÜÏÃ¤òÊ¹¤±¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ì¤Ð¡¢´ÆÆÄ¤Î°Õ»×¤¬¿»Æ©¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡×¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡°ì¡¢Æó¡¢»°·³¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¡¢Ê¬Ìî¤´¤È¤Î¡Ö¥¿¥Æ¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡×¤ò½Å»ë¡£¤³¤Î¿·¤¿¤Ê»Ø´ø·ÏÅý¤Î»î¤ß¤Ï¡¢Íèµ¨¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Êà²½³ØÈ¿±þá¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤¹¤«¡£