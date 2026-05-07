ドジャース・ラッシングの激しすぎる言動が物議「そんなイメージは作りたくない」ドジャースのダルトン・ラッシング捕手は激しすぎる言動を巡り、自身のイメージ刷新に乗り出す。地元紙「カリフォルニア・ポスト」が伝えたもので、「悪童」のレッテルを払拭する考えだ。ラッシングのプレースタイルは、人生の半分を捧げたというアメリカンフットボールの影響を強く受けている。「競い方やスイッチの入り方が少し違うんだ」。野